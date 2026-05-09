Musetti-Cerundolo ATP Roma 2026 | orario tv programma streaming

Domenica 10 maggio si svolgerà il terzo turno del tabellone principale di singolare maschile all’ATP Masters 1000 di Roma. In questa giornata, il tennista italiano Lorenzo Musetti, che occupa la posizione numero 8 nel tabellone, affronterà l’argentino Francisco Cerundolo, che è numero 25 del seeding. L’incontro si giocherà nel contesto del torneo romano, con orari e modalità di visione in diretta disponibili tramite tv e streaming.

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Domenica 10 maggio, per quanto concerne l’ ATP Masters 1000 di Roma, si aprirà il terzo turno del tabellone principale di singolare maschile: scenderà nuovamente in campo l’azzurro Lorenzo Musetti, testa di serie numero 8, che affronterà l’argentino Francisco Cerundolo, numero 25 del seeding. L’incontro si disputerà sul Campo Centrale e sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 11.00, ma si giocherà comqunque non prima delle ore 15.00: si tratta del quarto incrocio tra i due sul circuito maggiore, con l’argentino in vantaggio per 2-1 nei precedenti, anche se giocati tutti tra il 2022 ed il 2024. Il match tra Lorenzo Musetti e l’argentino Francisco Cerundolo sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su TV8 HD ed in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Musetti-Cerundolo, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Dove vedere in tv Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti si appresta a fare il proprio debutto agli Internazionali d’Italia 2026: dopo aver goduto di un bye al primo turno, il tennista... Darderi-Cerundolo, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingLuciano Darderi torna in campo lunedì 27 aprile per sfidare l’argentino Francisco Cerundolo nei sedicesimi di finale del Madrid Open 2026, quarto... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Musetti disinnesca Mpetshi Perricard e va al 3° turno, avanza anche Darderi; ATP Roma: ottimo esordio per Musetti, al 3° turno c’è Cerundolo; Internazionali di tennis Roma, Musetti e Darderi avanzano al terzo turno; IBI 26, il tabellone degli italiani: derby Nardi-Pellegrino al primo turno. ATP Roma 2026, Lorenzo Musetti piega Giovanni Mpetshi Perricard ed approda ai sedicesimi!Esordio vincente per Lorenzo Musetti, numero 8 del seeding, nell'ATP Masters 1000 di Roma: l'azzurro piega il transalpino Giovanni Mpetshi Perricard, ... oasport.it ATP Roma: Musetti vince e convince all’esordio, Mpetshi Perricard si inchina sul CentraleTennis - ATP | Agli Internazionali BNL d'Italia Lorenzo Musetti esordisce con una vittoria in due set contro Mpetschi Perricard ... ubitennis.com Agli Internazioali di Roma Musetti e Darderi avanzano al terzo turno. Il carrarino ha battuto Perricard con un doppio 6-4 e ora affronterà Cerundolo. Bene anche Cocciaretto tra le donne #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com