Alle 14:55 si è aperto il match tra Musetti e Cerundolo nel torneo ATP di Roma 2026. Cerundolo, che aveva battuto Sinner nel 2021 e aveva sfiorato la vittoria contro l'azzurro nel 2025, ha affrontato oggi Musetti in una partita che potrebbe influenzare sia il torneo che la classifica. La sfida si è protratta per oltre due ore, con Cerundolo che aveva già avuto successi e difficoltà contro altri avversari in passato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:55 Cerundolo che sconfisse Sinner nel 2021 e lo mise in difficoltà anche nel 2025, quando vinse l’azzurro 7-6, 6-3 ma dopo oltre due ore di match. 14:50 Tabellone maschile che vedrebbe poi l’ottavo di finale tra il vincente di questo match e Casper Ruud, che stamane ha superato Lehecka in due comodi set. Guardando avanti, ai quarti ci sarebbero Prizmic o KhachanovVan de Zandschulp, questi ultimi che giocheranno a breve. 14:45 Ricordiamo che sono 400 punti quelli che difende qui il carrarino, vincendo oggi ne recupera in totale 100, mentre in caso di vittoria anche negli eventuali ottavi di finale sarebbero 200.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Cerundolo, ATP Roma 2026 in DIRETTA: partita cruciale per torneo e classifica

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