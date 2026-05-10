LIVE Musetti-Cerundolo ATP Roma 2026 in DIRETTA | avanti Zverev sempre meno all’azzurro!

Al torneo ATP di Roma 2026, Zverev ha vinto il suo match contro Blocks con il punteggio di 6-1, 6-4, e si è qualificato per gli ottavi di finale. La partita si è svolta senza particolari difficoltà per il tennista tedesco, che ha concluso l'incontro in modo piuttosto rapido. La sfida tra Musetti e Cerundolo è ancora in corso, con l'attenzione rivolta ai prossimi sviluppi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:31 Tutto estremamente facile per Zverev che vince 6-1, 6-4 contro Blocks e giunge in ottavi di finale. Adesso una breve pausa e alle 15:00 saranno in campo Lorenzo MUSETTI e Francisco Cerundolo. 12:50 Svitolina b. Baptiste 6-2, 6-2, alle 13:00 scende in campo Zverev! Non prima delle 15 Musetti! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’interessante sfida di 3° turno del Masters 1000 di Roma 2026 che vede di fronte Lorenzo MUSETTI e l’argentino Francisco CERUNDOLO agli Internazionali d’Italia! Sfida molto difficile per il mago di Carrara, che si trova appena all’inizio della sua difesa della semifinale ottenuta qui a Roma dodici mesi fa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Cerundolo, ATP Roma 2026 in DIRETTA: avanti Zverev, sempre meno all’azzurro! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Musetti-Cerundolo, ATP Roma 2026 in DIRETTA: scoglio insidiosissimo al sedicesimiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’interessante sfida di 3° turno del Masters... LIVE Cobolli-Zverev 4-1, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Gioco Cobolli: servizio e rovescio per l’azzurro. Argomenti più discussi: LIVE Musetti-Cerundolo, ATP Roma 2026 in DIRETTA: scoglio insidiosissimo al sedicesimi; Come cambia il ranking Atp dopo il Madrid Open; Musetti disinnesca Mpetshi Perricard e va al 3° turno, avanza anche Darderi; Musetti al 3° turno: Mpetshi Perricard ko.