Alle ore 14:55, la partita tra Musetti e Cerundolo all’ATP di Roma 2026 è iniziata. Cerundolo aveva già affrontato e battuto Sinner nel 2021, e nel 2025 aveva vinto contro di lui in due set, 7-6, 6-3, dopo oltre due ore di gioco. La sfida tra Musetti e Cerundolo si svolge in un clima di grande tensione sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 14:55 Cerundolo che sconfisse Sinner nel 2021 e lo mise in difficoltà anche nel 2025, quando vinse l’azzurro 7-6, 6-3 ma dopo oltre due ore di match. 14:50 Tabellone maschile che vedrebbe poi l’ottavo di finale tra il vincente di questo match e Casper Ruud, che stamane ha superato Lehecka in due comodi set. Guardando avanti, ai quarti ci sarebbero Prizmic o KhachanovVan de Zandschulp, questi ultimi che giocheranno a breve. 14:45 Ricordiamo che sono 400 punti quelli che difende qui il carrarino, vincendo oggi ne recupera in totale 100, mentre in caso di vittoria anche negli eventuali ottavi di finale sarebbero 200.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Cerundolo, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo, partita ad altissima tensione!

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