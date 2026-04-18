LIVE Cobolli-Zverev 4-1 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | azzurro avanti di un break
Al torneo ATP di Monaco, Cobolli conduce con un vantaggio di 4-1 nel primo set contro Zverev. L’azzurro ha vinto il suo ultimo gioco grazie a un servizio e un rovescio efficaci, mostrando un buon inizio di partita. La partita è in corso e gli appassionati possono aggiornare in tempo reale per seguire gli sviluppi del match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Gioco Cobolli: servizio e rovescio per l’azzurro. Inizio perfetto per l’italiano. 40-15 Prima ad uscire all’incrocio delle righe e schiaffo al volo di dritto in contropiede 30-15 Doppio fallo. 30-0 Ottimo servizio dell’azzurro 15-0 In rete la risposta di dritto di Zverev 3-1 Break Cobolli: grande risposta dell’azzurro, che mette i piedi in campo, spinge con il dritto e poi chiude con una smorzata perfetta. Game perfetto del romano 0-40 Cobolli spinge con il dritto centrale. Zverev stecca il dritto, l’azzurro gira intorno alla palla, finta il dritto in top ed alla fine gioca un’ottima smorzata 0-30 Splendido rovescio lungolinea di Cobolli.🔗 Leggi su Oasport.it
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