LIVE Cobolli-Zverev 4-1 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | azzurro avanti di un break

Al torneo ATP di Monaco, Cobolli conduce con un vantaggio di 4-1 nel primo set contro Zverev. L’azzurro ha vinto il suo ultimo gioco grazie a un servizio e un rovescio efficaci, mostrando un buon inizio di partita. La partita è in corso e gli appassionati possono aggiornare in tempo reale per seguire gli sviluppi del match.