LIVE Musetti-Cerundolo 6-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | tie-break dopo un’ora e qualunque cosa già accaduta

Al torneo ATP di Roma, il match tra Musetti e Cerundolo è arrivato al punteggio di 6-6, portando i giocatori a disputare un tie-break dopo circa un'ora di gioco. Durante la partita, Musetti ha colpito una palla di rovescio che si è rivelata vincente, mentre Cerundolo ha commesso un errore di rovescio. La cronaca in tempo reale mostra uno scambio equilibrato, con punti alternati e un ritmo serrato.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Gratuito, di rovescio Musetti. 2-1 Errore di rovescio di Cerundolo. Tre punti, tre gratuiti! Serve l’ARG. 1-1 Mamma mia, non riesce a tenerlo fermo, mai. Servizio in kick, poi dritto di là e Cerundolo che non va mai in difficoltà e alla fine sbaglia Musetti di dritto. 1-0 Gratuito clamoroso di dritto di Cerundolo. Mini-break, non conta niente. 6-6 Mamma mia, in un amen. Questa partita verrà risolta su un paio di punti e, sicuramente, tra molto molto tempo! 0-40 Niente da fare, largo il rovescio. Il tie-break, effettivamente, è la soluzione giusta e anche Musetti può accettarla. 0-30 Andrebbe tenuto fermo, e invece sbagliamo una volèe comodissima dopo l’ennesima palla corta che per adesso non ha fruttato praticamente neanche un punto importante.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Cerundolo 6-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: tie-break dopo un’ora e qualunque cosa già accaduta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Musetti-Cerundolo 3-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: era nell’aria il break dell’argentinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Sotterra il dritto con palla bassa Cerundolo. LIVE Sinner-Alcaraz 6-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si va al tie-break dopo oltre un’oraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Ace esterno dello spagnolo! 5-3 Servizio esterno vincente di Alcaraz. Argomenti più discussi: LIVE Musetti-Cerundolo, ATP Roma 2026 in DIRETTA: scoglio insidiosissimo al sedicesimi; Musetti e non solo: il programma oggi su Sky; Musetti disinnesca Mpetshi Perricard e va al 3° turno, avanza anche Darderi; Diretta Musetti - Cerundolo (Internazionali BNL d'Italia).