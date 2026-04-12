LIVE Sinner-Alcaraz 6-6 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | si va al tie-break dopo oltre un’ora

Al momento, nel match tra Sinner e Alcaraz all’ATP di Montecarlo, il punteggio è in parità a 6-6 dopo più di un’ora di gioco. Lo spagnolo ha ottenuto un ace esterno per portarsi sul 5-4, mentre in precedenza ha concluso con un servizio vincente esterno sul 5-3. La partita si sta decidendo al tie-break.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Ace esterno dello spagnolo! 5-3 Servizio esterno vincente di Alcaraz. 5-2 Battuta vincente al centro! 4-2 Battuta esterna vincente dell’italiano. 3-2 Risposta aggressiva di Sinner, palla corta di Alcaraz, l’italiano ci arriva bene e va a segno con il rovescio incrociato. 2-2 Ficcante rovescio incrociato di Alcaraz, lungo il rovescio lungolinea dell’italiano. 2-1 Pericolosa deviazione del nastro che sembra favorire Alcaraz. Lo spagnolo non chiude la ‘veronica’ e viene infilato dal passante di diritto lungolinea di Sinner. 1-1 Battuta esterna vincente del n.2. 0-1 Sinner sbaglia completamente la risposta di rovescio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 6-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si va al tie-break dopo oltre un’ora LIVE Sinner-Machac 6-1, 6-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si va al tie-breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI (3° MATCH DALLE 11. LIVE Sinner-Zverev 6-3, 6-6, ATP Miami 2026 in DIRETTA: si va al tie-breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) 3-3 Servizio esterno e schiaffo al... Jannik Sinner Was 0-4 Down In The Tiebreak... Then This Happened