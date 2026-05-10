LIVE Musetti-Cerundolo 3-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | era nell’aria il break dell’argentino
Al torneo di Roma, nel match tra Musetti e Cerundolo, l'argentino ha ottenuto un break nel terzo set portandosi sul 5-3. Sul punteggio di 3-5, Cerundolo ha sfruttato un errore di Musetti, con un dritto lungo, per conquistare il game. La partita continua con i giocatori pronti a scambiare colpi sul campo, mentre gli spettatori seguono attentamente ogni punto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Sotterra il dritto con palla bassa Cerundolo. 0-15 Nuovo regalo sul primo punto di Cerundolo! 3-5 Lungo il dritto difensivo di Musetti. Break! 15-40 Sempre più lontano, sempre più in balia dell’argentino che con la palla corta ha due nuove palle break! Let e seconda, riga. Palle nuove, non sfruttate per adesso. Ora il servizio deve aiutare! 15-30 Gioca dalla tribuna Musetti. Troppo facile entrare col dritto per Cerundolo, che non chiude uno scambio vinto alla prima, neanche alla seconda e lo fa alla terza. 15-15 Corto, cortissimo, veramente corto il rovescio carico di Musetti e allora Cerundolo entra di dritto senza fare troppo male.🔗 Leggi su Oasport.it
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