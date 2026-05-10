LIVE Musetti-Cerundolo 3-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | era nell’aria il break dell’argentino

Al torneo di Roma, nel match tra Musetti e Cerundolo, l'argentino ha ottenuto un break nel terzo set portandosi sul 5-3. Sul punteggio di 3-5, Cerundolo ha sfruttato un errore di Musetti, con un dritto lungo, per conquistare il game. La partita continua con i giocatori pronti a scambiare colpi sul campo, mentre gli spettatori seguono attentamente ogni punto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Sotterra il dritto con palla bassa Cerundolo. 0-15 Nuovo regalo sul primo punto di Cerundolo! 3-5 Lungo il dritto difensivo di Musetti. Break! 15-40 Sempre più lontano, sempre più in balia dell’argentino che con la palla corta ha due nuove palle break! Let e seconda, riga. Palle nuove, non sfruttate per adesso. Ora il servizio deve aiutare! 15-30 Gioca dalla tribuna Musetti. Troppo facile entrare col dritto per Cerundolo, che non chiude uno scambio vinto alla prima, neanche alla seconda e lo fa alla terza. 15-15 Corto, cortissimo, veramente corto il rovescio carico di Musetti e allora Cerundolo entra di dritto senza fare troppo male.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Cerundolo 3-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: era nell’aria il break dell’argentino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Darderi-Cerundolo 0-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: subito break in apertura per l’argentinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11. LIVE Darderi-Cerundolo 2-6, 0-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: prosegue il dominio dell’argentinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11. Argomenti più discussi: LIVE Musetti-Cerundolo, ATP Roma 2026 in DIRETTA: scoglio insidiosissimo al sedicesimi; Come cambia il ranking Atp dopo il Madrid Open; Musetti disinnesca Mpetshi Perricard e va al 3° turno, avanza anche Darderi; Diretta Musetti - Cerundolo (Internazionali BNL d'Italia).