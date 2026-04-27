LIVE Darderi-Cerundolo 0-3 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | subito break in apertura per l’argentino
Al torneo ATP di Madrid, il match tra Darderi e Cerundolo si conclude con la vittoria del giocatore argentino in tre set, dopo aver ottenuto subito un break all’inizio del primo set. La partita viene seguita in tempo reale, mentre nel programma successivo si attende il match tra Cobolli e Vallejo, che inizierà alle 11.00. Durante l’incontro, Cerundolo realizza un ace con la seconda di servizio, portandosi avanti nel punteggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11.00) 15-0 Ace con la seconda per Cerundolo. 1-3 Si sblocca Darderi: non passa la contro-smorzata di rovescio di Cerundolo. 40-30 Servizio pesante dell’azzurro: out il rovescio di Cerundolo. 30-30 Non passa il cross stretto con il dritto di Cerundolo dopo una smorzata di Darderi. 15-30 Lungo il dritto di Cerundolo. 0-30 Vola via il dritto di Darderi, in evidente difficoltà in questo inizio di partita. 0-15 Cerundolo recupera il dritto lungolinea di Darderi e chiude con un bel rovescio incrociato. 0-3 Ace di Cerundolo. Partenza sprint dell’argentino. 40-0 Lunga la risposta di rovescio dell’azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it
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