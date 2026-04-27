LIVE Darderi-Cerundolo 2-6 0-1 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | prosegue il dominio dell’argentino

Al torneo ATP di Madrid, l'incontro tra Darderi e Cerundolo si è concluso con il punteggio di 2-6, 0-1 in favore dell’argentino, che continua a mostrare un buon rendimento. La partita è in svolgimento e si sta seguendo in diretta, con la sfida tra Cobolli e Vallejo che sta per iniziare alle 11.00. L’evento viene aggiornato in tempo reale, offrendo agli appassionati un quadro costante di quanto accade sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11.00) 30-0 Ace di Cerundolo. 15-0 Dritto lungolinea vincente di Cerundolo dopo una buona prima. 1-1 Larga la risposta di rovescio di Cerundolo, l’azzurro ha salvato due palle break. A-40 Ace di Darderi. 40-40 In rete la risposta di dritto dell’argentino. 40-A Chiude con la volée di dritto a campo aperto Cerundolo. 40-40 Larga la risposta di rovescio di Cerundolo 30-40 Lungo il rovescio di Darderi 30-30 In rete il drop di rovescio di Darderi. 30-15 Lunga la risposta di rovescio di Cerundolo. 15-15 Comanda lo scambio con il dritto l’argentino, che chiude con un bel lungolinea.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Cerundolo 2-6, 0-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: prosegue il dominio dell’argentino Notizie correlate LIVE Darderi-Cerundolo 0-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: subito break in apertura per l’argentinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11. LIVE Darderi-Cerundolo 2-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: brutto primo set dell’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cobolli e Darderi non sbagliano: sono al 3° turno; Dove vedere in tv Darderi-Cerundolo oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Super Italia! Darderi e Cobolli accedono al 3° turno; Darderi-Cerundolo ATP Madrid 2026: Orario, dove vederla in TV e streaming. LIVE Darderi-Cerundolo 2-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro prova a entrare in partitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11.00) 40-40 Chiude con una volée facile di dritto Cerundolo. oasport.it Darderi-Cerundolo, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingLuciano Darderi torna in campo lunedì 27 aprile per sfidare l'argentino Francisco Cerundolo nei sedicesimi di finale del Madrid Open 2026, quarto Masters ... oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Madrid lunedì 27 Ore 12:30 Bolelli-Vavassori Vs Andreozzi-Guinard Ore 15:00 Darderi vs Cerundolo Ore 18:00 Cobolli vs Vallejo Forza ragazzi! Bentornato Simone. Non servono grandi parole, conta solo vederti - facebook.com facebook Tennis: Madrid, Darderi batte Juan Manuel Cerundolo e va agli ottavi x.com