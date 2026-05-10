LIVE Musetti-Cerundolo 1-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | si parte sotto la leggera pioggia

Al torneo ATP di Roma, nel primo set tra Musetti e Cerundolo il punteggio è di 1-1, con il gioco che si svolge sotto una leggera pioggia. Dopo un inizio equilibrato, Musetti ha mantenuto il servizio in un punto decisivo, sfruttando anche la palla corta. La partita prosegue con i due giocatori impegnati in una sfida che si svolge senza pause, nonostante le condizioni atmosferiche di lieve pioggia.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Lunga la risposta di dritto sulla seconda. 1-1 Tiene la battuta in un gioco subito importante Musetti, con l’ausilio della palla corta. 40-30 Prima vincente a 218! 30-30 Doppio fallo. 30-15 Prima vincente a 215kmh! 15-15 Lungo il rovescio di Cerundolo. 0-15 Rovescio in rete Musetti. 0-1 A quindici l’argentino. 40-15 Prima e dritto. 30-15 Con il dritto Cerundolo. 15-15 Lungo il rovescio in cross. 0-15 Con il dritto Musetti muove il gioco e raccoglie il forzato del rivale. Si gioca! 15:14 Si passa la stuoia sul campo. Ma non si parte! Tra meno di 4 ore dovrebbe scendere in campo Elisabetta Cocciaretto contro Iga Swiatek, poi Arnaldi-Jodar.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Cerundolo 1-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si parte sotto la leggera pioggia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Musetti-Cerundolo, ATP Roma 2026 in DIRETTA: scoglio insidiosissimo al sedicesimiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’interessante sfida di 3° turno del Masters... LIVE Musetti-Cerundolo, ATP Roma 2026 in DIRETTA: partita cruciale per torneo e classificaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:55 Cerundolo che sconfisse Sinner nel 2021 e lo mise in difficoltà anche nel 2025, quando vinse... Argomenti più discussi: LIVE Musetti-Cerundolo, ATP Roma 2026 in DIRETTA: scoglio insidiosissimo al sedicesimi; Come cambia il ranking Atp dopo il Madrid Open; Diretta Musetti - Cerundolo (Internazionali BNL d'Italia); Internazionali, il programma di oggi: Musetti-Cerundolo dopo pranzo. E la serata è tutta azzurra.