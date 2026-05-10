Tra pochi minuti prende il via il Gran Premio di Francia di MotoGP, con la partenza prevista in diretta. La gara si svolge su un circuito noto per le sue curve tecniche e la presenza di alcuni tratti soggetti a possibili intemperie. I piloti sono già schierati sulla griglia di partenza, mentre il pubblico attende con entusiasmo l'inizio delle prove. La posizione di privilegio in prima fila ha visto alcune variazioni negli ultimi minuti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 Inno francese. 13.49 Il rischio pioggia non è scongiurato. Il cielo resta plumbeo. 13.48 Si pottrebbe dunque profilare una sfida tra Bagnaia, Bezzecchi e Martin per la vittoria, con Di Giannantonio mina vagante, a patto che riesca a partire bene. 13.45 Il vantaggio che ha Martin nei confronti di Bezzecchi è nell’utilizzo della gomma soft. L’italiano invece predilige la mescola media. Siccome oggi le temperature sono basse, è presumibile che la maggioranza dei piloti ricorrano alle morbide. 13.43 Nonostante parta settimo, Jorge Martin è il grande favorito di oggi. In questo fine settimana a Le Mans ha mostrato sinora un passo inavvicinabile sulla lunga distanza, anche il warm-up di stamattina.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: tra poco la partenza. Martin favorito dalla settima casella?

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