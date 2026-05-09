LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | tra poco la Sprint Bezzecchi sfida le Ducati

Tra pochi minuti inizia la Sprint del GP Francia 2026 di MotoGP. I piloti sono già in pista e si stanno preparando per la partenza. La griglia di partenza è stata definita, con alcuni di loro in pole position. Tra i protagonisti della corsa, c’è anche un pilota italiano che sfida le Ducati, mentre le attività di qualificazione sono terminate intorno alle 14.48. La gara si svolge in un’atmosfera di attesa e concentrazione.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 14.48 Piloti in attività con pole position a Le Mans: 4 – MARQUEZ Marc (ESP) {2013, 2014, 2015, 2019} 3 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2020, 2021, 2025} 3 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2022, 2023, 2026} 1 – VIÑALES Maverick (ESP) {2017} 1 – ZARCO Johann (FRA) {2018} 1 – MARTIN Jorge (ESP) {2024} 14.47 Il record di vittorie consecutive è una questione molto articolata. Partiamo dal presupposto che nessuno è mai riuscito a imporsi per 3 volte di fila a Le Mans! Otto centauri hanno bissato una propria affermazione al Bugatti Circuit, alcuni in anni consecutivi, altri no. Fra di essi spicca però la figura di Jorge Lorenzo, unico pilota ad aver primeggiato in due occasioni per due volte di fila (2009-2010 e 2015-2016).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: tra poco la Sprint. Bezzecchi sfida le Ducati ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: tra poco la FP1, Bezzecchi pronto alla sfida delle Ducati Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: tra poco la Sprint, subito Bezzecchi contro Marquez Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: MotoGP GP Francia, dove vedere la gara di Le Mans: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP Le Mans 2026: orari e dove vedere il gran premio di Francia; LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Zarco svetta nelle pre-qualifiche, Bagnaia e Bezzecchi in top-10. Marc Marquez in Q1!; GP Francia MotoGP: orari TV e streaming del weekend di Le Mans. Diretta live Sprint GP di Francia MotoGP a Le Mans: Bagnaia in pole, in prima fila Marquez e BezzecchiIl racconto in diretta della Gara Sprint del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Le Mans. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 15.0 ... sport.virgilio.it MotoGP | GP Le Mans 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)Diretta Sprint Race GP Francia MotoGP 2026 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito Bugatti di Le Mans per la diretta della Sprint Race del Gran Premio di Francia, quinto appuntamen ... motograndprix.motorionline.com #MotoGp Francia, doppietta Ducati nelle qualifiche: pole Bagnaia davanti a Marquez. Terzo Bezzecchi x.com