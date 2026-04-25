LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | tra poco la Sprint Marquez favorito Bezzecchi per il podio
Tra pochi minuti si svolge la Sprint del GP di Spagna 2026, con la partenza prevista alle 14.29. La griglia di partenza vede in prima posizione Marc Marquez, seguito da altri piloti che inseguono il podio. La corsa si svolge su un circuito noto per le sue sfide tecniche e il tracciato richiama l’attenzione degli appassionati di MotoGP. La gara si svolge con numerosi spettatori pronti a seguire gli sviluppi in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 14.29 La griglia di partenza: 1. Marc Marquez (Ducati) 2. Johann Zarco (Honda) 3. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 4. Marco Bezzecchi (Aprilia) 5. Alex Marquez (Ducati) 6. Pedro Acosta (KTM) 7. Enea Bastianini (KTM) 8. Raul Fernandez (Aprilia) 9. Francesco Bagnaia (Ducati) 10. Jorge Martin (Aprilia) * Penalizzato in griglia con 3 posizioni. La retrocessione di tre posizioni verrà applicata esclusivamente alla griglia di partenza della gara di domenica 26 aprile (decimo). Nella Sprint Race partirà settimo. 11. Ai Ogura (Aprilia) 12. Fermin Aldeguer (Ducati) 13. Brad Binder (KTM) 14.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: tra poco la Sprint, subito Bezzecchi contro Marquez
LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Marquez favorito, Di Giannantonio e Bezzecchi per il podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Brasile, secondo appuntamento...
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: si ricomincia dopo un mese di pausa!; DIRETTA MOTOGP, GP Spagna 2026: Live Prove - CRONACA; MotoGP a Jerez: il programma completo con gli orari del GP Spagna.
Diretta live Sprint GP Spagna: Marquez in pole a Jerez, Di Giannantonio e Bezzecchi in agguato, Bagnaia noIl racconto in diretta del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Jerez. Sono previsti 12 giri. Partenza alle 15.00 di sabato 25 aprile 2026 ... sport.virgilio.it
LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Marquez in pole, Bezzecchi limita i danni. La griglia di partenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 11.42 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. oasport.it
Christian Horner è presente a Jerez de la Frontera, per il Gran Premio di Spagna della MotoGP. L'ex team principal di Red Bull F1 è assieme a Stefano Domenicali, CEO del Liberty's F1 Group. #MemasGP #MGP #MotoGP #Motomondiale #F1 #Formula1 #For - facebook.com facebook
MotoGp, Spagna: Marc Marquez in pole. Bezzechi partirà in seconda fila x.com