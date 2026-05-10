LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | scatta il warm-up Bagnaia sfida le Aprilia
Alle 09.53, durante il warm-up del GP Francia 2026 di MotoGP, sono stati registrati i tempi di alcuni piloti. Di Giannantonio si trova al quinto posto a 219 millesimi, seguito da Bastianini al settimo a 229. Bezzecchi occupa la dodicesima posizione a 338, mentre Marini è tredicesimo a 361. Morbidelli si colloca al sedicesimo posto a 487, e Bagnaia si trova in diciannovesima posizione a 708.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.53 Quinto Di Giannantonio a 219 millesimi, settimo Bastianini a 229, 12° Bezzecchi a 338, 13° Marini a 361, 16 Morbidelli a 487, 19° Bagnaia a 708 09.52 Si chiude qui il warm-up. Martin svetta in 1:31.506 con 17 millesimi su Marquez e 194 su Fernandez. Quarto Moreira a 217. 09.51 Bezzecchi spinge fino alla bandiera a scacchi ma non va oltre il nono tempo a 321 millesimi. Martin record nel T3 chiude in 1:31.506 ed è primo! 17 millesimi su Marquez. 09.50 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE IL WARM-UP! Alex Marquez sale al comando in 1:31.523 con 177 millesimi su Fernandez e 200 su Moreira. Ultimi tempi per tutti.🔗 Leggi su Oasport.it
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