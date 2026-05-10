LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | scatta il warm-up Bagnaia sfida le Aprilia

Alle 09.53, durante il warm-up del GP Francia 2026 di MotoGP, sono stati registrati i tempi di alcuni piloti. Di Giannantonio si trova al quinto posto a 219 millesimi, seguito da Bastianini al settimo a 229. Bezzecchi occupa la dodicesima posizione a 338, mentre Marini è tredicesimo a 361. Morbidelli si colloca al sedicesimo posto a 487, e Bagnaia si trova in diciannovesima posizione a 708.

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