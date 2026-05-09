LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | scatta la FP2 Ducati e Aprilia vogliono tornare in vetta

Alle 10.23 nella seconda sessione di prove libere del GP Francia 2026, il pilota ha migliorato il proprio tempo e si è posizionato al terzo posto con un crono di 1:30. La sessione è in corso e Ducati e Aprilia cercano di risalire la classifica, puntando a ottenere una posizione migliore rispetto alle sessioni precedenti. La pista si sta riscaldando e i team stanno analizzando i dati per ottimizzare le proprie prestazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.23 Marco Bezzecchi migliora e sale al terzo posto in 1:30.845 a 226 millesimi dalla vetta. Jorge Martin per ora è solo 19° ma ora si rilancia e fa segnare un buon T1. 10.22 Fabio Quartararo chiude un altro giro con doppia soft in 1:31.015 non lontano dal suo 1:30.619. Pecco Bagnaia e Bastianini, invece, tornano ai box come Luca Marini. 10.21 Marc Marquez migliora ma per ora rimane in 11a posizione con 628 millesimi da Quartararo. Marco Bezzecchi ottavo a 441. 10.20 Anche questa mattina i distacchi sono ridottissimi. Le qualifiche saranno quanto mai decise dai millesimi! Ci attende un sabato emozionante a Le Mans! 10.🔗 Leggi su Oasport.it

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