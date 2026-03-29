LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA | Bezzecchi svetta nel warm-up Bagnaia fuori dalla top 5
Durante il warm-up del GP degli Stati Uniti di MotoGP, Marco Bezzecchi su Aprilia ha ottenuto il miglior tempo con 2:01. In questa sessione, Bagnaia non è riuscito a entrare nella top cinque. La classifica ufficiale del warm-up è stata aggiornata alle 17.54. Nel frattempo, il pilota che corre con il numero 93 ha subito una penalizzazione che ha modificato la griglia di partenza.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MARQUEZ PENALIZZATO LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 17.54 Questa quindi la classifica ufficiale del warm-up Marco Bezzecchi – Aprilia – 2:01.631. Marc Marquez – Ducati – +0.089. Fabio Di Giannantonio – Ducati – +0.462. Enea Bastianini – KTM – +0.476. Toprak Razgatlioglu – Yamaha – +0.513. Fermin Aldeguer – Ducati – +0.564. Francesco Bagnaia – Ducati – +0.661. Luca Marini – Honda – +0.674. Jorge Martin – Aprilia – +0.739. Ai Ogura – Aprilia – +0.775. Alex Marquez – Ducati – +0.793. Johann Zarco – Honda – +0.848. Joan Mir – Honda – +0.853. Fabio Quartararo – Yamaha – +1.010. Raul Fernandez – Aprilia – +1.061. 🔗 Leggi su Oasport.it
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