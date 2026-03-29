LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA | Bezzecchi svetta nel warm-up Bagnaia fuori dalla top 5

Durante il warm-up del GP degli Stati Uniti di MotoGP, Marco Bezzecchi su Aprilia ha ottenuto il miglior tempo con 2:01. In questa sessione, Bagnaia non è riuscito a entrare nella top cinque. La classifica ufficiale del warm-up è stata aggiornata alle 17.54. Nel frattempo, il pilota che corre con il numero 93 ha subito una penalizzazione che ha modificato la griglia di partenza.