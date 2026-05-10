LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | Martin batte Bezzecchi corsa a due per il Mondiale Caduta per Bagnaia

Durante il Gran Premio di Francia del 2026, il pilota Martin ha concluso in prima posizione, battendo Bezzecchi che si è classificato secondo. Durante la gara, Bagnaia è stato coinvolto in una caduta e si è ritirato. La corsa si è concentrata su due protagonisti principali per il titolo mondiale. Gli aggiornamenti sulla gara sono disponibili in tempo reale sul nostro sito.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO 14.58 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.54 Tra una settimana si torna subito in pista per il GP di Catalogna. 14.53 Pesa tantissimo la caduta di Bagnaia. Oggi poteva essere un nuovo inizio per Pecco, apparso pimpante nelle prime tornate. Poi qualcosa si è rotto, fino alla scivolata decisiva. 14.52 La classifica aggiornata del Mondiale: 1 Marco Bezzecchi 128 2 Jorge Martin 127 3 Fabio Di Giannantonio 84 4 Pedro Acosta 83 5 Ai Ogura 67 6 Raul Fernandez 62 7 Marc Marquez 57 8 Alex Marquez 55 9 Francesco Bagnaia 43 10...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Martin batte Bezzecchi, corsa a due per il Mondiale. Caduta per Bagnaia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Martin batte Bezzecchi, caduto Bagnaia LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Bagnaia sfida Bezzecchi e Martin, assente MarquezCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di... Argomenti più discussi: MotoGP Le Mans 2026: orari e dove vedere il gran premio di Francia; MotoGp, diretta tv e streaming Gp Francia: dove vederlo e a che ora; LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Zarco svetta nelle pre-qualifiche, Bagnaia e Bezzecchi in top-10. Marc Marquez in Q1!; MotoGP, orari GP Francia 2026: dove vedere la gara in TV e streaming.