LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | alle 14.00 la gara La pista è asciutta

Alle 14.00 si svolgerà la gara del GP di Francia 2026, con la pista asciutta. La competizione rappresenta la sessantatreesima edizione mondiale di questo evento e la trentottesima a essere disputata a Le Mans. Gli appassionati possono seguire la diretta per aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. La gara si svolge in un circuito noto per la sua tradizione e per aver ospitato numerose edizioni del campionato del mondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.28 Quella del 2026 sarà la sessantatreesima edizione iridata del GP di Francia, la trentottesima ad andare in scena a Le Mans. Il cosiddetto Bugatti Circuit è stato usato per la prima volta nel 1969 ed è diventato palcoscenico esclusivo della corsa a partire dal 2000. Nel corso dei decenni sono stati utilizzati ben otto autodromi differenti, alcuni dei quali davvero avventurosi (soprattutto se guardiamo agli anni ’50 e ’60). Senza dimenticare la storia dell’appuntamento, per una questione di coerenza statistica si ragionerà per autodromo. Dunque verranno esposti i dati relativi a Le Mans. 13.27 Con Marquez ai box, Bagnaia torna centrale nelle dinamiche Ducati, sebbene vada via a fine stagione.🔗 Leggi su Oasport.it

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