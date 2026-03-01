LIVE MotoGP GP Thailandia 2026 in DIRETTA | inizia la gara!

Alle 9.01 i piloti si sono sistemati sulla griglia di partenza in vista della gara di MotoGP in Thailandia del 2026. La corsa è iniziata e i concorrenti sono pronti a disputare il primo giro. I meccanici hanno già verificato le moto e i commissari di gara sono presenti per le ultime istruzioni prima dello spettacolo in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.01 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. 9.00 Giro di ricognizione. 8.57 Tutti i piloti hanno optato per una gomma soft all’anteriore e media al posteriore. 8.56 Facile credere che Marquez, come ieri, proverà a mettere le cose in chiaro con Bezzecchi nei giri iniziali. Ed è lì che servirà sangue freddo, perché la gara è lunga. 8.53 Saranno 26 i giri da percorrere. 8.51 Francesco Bagnaia parte 13°. Difficile pensare al podio, ma l’auspicio è che l’obiettivo top5 non sia fuori portata. Vogliamo essere ottimisti. 8.49 Per Marco Bezzecchi quella di oggi è già una prova d’appello. Se vuole davvero issarsi a pretendente credibile per il Mondiale, deve dimostrarlo con vittorie e, soprattutto, costanza di rendimento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: inizia la gara! LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi per il riscatto. Alle 9.00 la garaBuongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del primo GP stagionale della MotoGP, in programma a Buriram, in Thailandia, valevole per il... Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: inizia la FP2 a Buriram! Ultime prove libere prima delle qualifiche MotoGP Thailandia 2026 LIVE | Gara Thai GP Approfondimenti e contenuti su MotoGP. Temi più discussi: MotoGP GP Thailandia, dove vedere la gara di Buriram: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi per il riscatto. Alle 9.00 la gara; LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi domina le pre-qualifiche, Bagnaia fuori dalla top10; MotoGP, GP Thailandia 2026: programma, orari, tv, streaming. MotoGP diretta GP Thailandia: segui la gara di Bagnaia, Bezzecchi e Marquez LIVEDopo la Sprint vinta da Acosta che ha aperto il Mondiale, i piloti tornano in pista a Buriram: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it LIVE MotoGP Thailandia, la gara di oggi in diretta: Bezzecchi in pole davanti a Marc MarquezLa diretta della gara del GP Thailandia della Moto GP 2026: piloti in pista sul circuito di Buriram alle 9. Bezzecchi in pole nella griglia di partenza. Le ultime news e gli aggiornamenti in tempo ... fanpage.it LIVE BURIRAM THAILAND RACE MOTOGP! YouTube ore 08.45! https://youtube.com/live/h50eB1QENO8 #motogp #superbike #mercato #26live #YouTubeLive #test #aldeguer #marquez #ducati #bagnaia #buriram #bulega #superbike #misterhelmet #carbur - facebook.com facebook Formula 1 e MotoGP in esclusiva: tutta la velocità è in diretta su NOW x.com