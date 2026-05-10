LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | Bagnaia indemoniato va a riprendere Bezzecchi!

Durante la gara del GP di Francia 2026 di MotoGP, Bagnaia ha preso la testa della corsa, riuscendo a superare Bezzecchi e riprendendolo. Ogura ha effettuato un sorpasso su Quartararo, salendo al sesto posto. Tra gli altri italiani, Bastianini si trova in nona posizione, Marini al dodicesimo e Morbidelli al diciannovesimo. La gara continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -17 Ogura sorpassa Quartararo ed è sesto. -18 Gli altri italiani: nono Bastianini, 12° Marini, 19° Morbidelli. -18 Reagisce Bezzecchi e riguadagna un decimo su Bagnaia. Ora Pecco a 0.6. Martin si trova a 2?5 dalla vetta e deve colmare 1?7 da Acosta. -19 Furibondo duello tra Martin e Di Giannantonio. Lo spagnolo passa ed è quarto. -19 MEZZO SECONDO! Bagnaia sta andando a riprendere Bezzecchi. Solo un caso che, senza Marquez, si stia rivedendo il vero Pecco? -20 La classifica aggiornata: 1 Marco Bezzecchi (Aprilia) 2 Francesco Bagnaia (Ducati) +0.798 3 Pedro Acosta (KTM) +1.100 4 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +1.🔗 Leggi su Oasport.it

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