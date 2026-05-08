LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | tra poco le pre-qualifiche a Le Mans! Sessione aperta a qualsiasi risultato

Tra pochi minuti si svolgono le pre-qualifiche della gara di MotoGP in Francia, a Le Mans. La sessione è aperta a tutti i piloti e i risultati saranno disponibili in tempo reale. Le condizioni della pista sono ottimali, con il sole che splende sul circuito, favorendo le performance dei partecipanti. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti sulla diretta per conoscere le posizioni e i tempi dei piloti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.44 Condizioni di pista ideali per massimizzare la prestazione: splende il sole a Le Mans. 14.41 Mancano meno di 20? all’inizio delle pre-qualifiche e sarà un turno importante sia per testare le moto in ottica qualifiche e gara, ma soprattutto per rientrare nel novero della top-10 qualificante per la Q2. 14.38 Tempi da interpretare, anche sulla base di gomme più o meno usate. Bezzecchi, Bagnaia, Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio non hanno lavorato sul time-attack. In questo contesto, il pilota della Ducati VR46 ha molto ben impressionato. 14.35 Chiude al 12° posto Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) a 591 millesimi da Marini, quindi 14° Marco Bezzecchi (Aprilia) a 675 senza provare mai il giro veloce, davanti al compagno di team Jorge Martin (Aprilia) che si ferma in 15ma posizione a 676.🔗 Leggi su Oasport.it

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