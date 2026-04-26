Durante il GP di Spagna 2026 di Moto3, i primi giri vedono Quiles in testa, seguito da Munoz che tenta di mantenere il passo. La gara si svolge su un circuito noto per le sue curve tecniche e i sorpassi ravvicinati. La sessione di warm-up e la gara sono trasmesse in diretta alle 9.40 e alle 14, offrendo aggiornamenti in tempo reale sui movimenti dei piloti in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 -14 Vedremo se ne avrà per portarsi su Quiles. -14 Fernandez passa Munoz. -15 Munoz sembra in difficoltà. -15 Nessuna penalità per Fernandez dopo il contatto con Bertelle. -15 Fernandez ha un ritardo di sei decimi dalla testa. -16 Fernandez cerca di chiudere il gap con i primi due. -16 Pini si trova in 18esima piazza. -16 In testa si sta formando un duo composto da Quiles e Munoz. -17 Fernandez sorpassa Carpe per la terza posizione. -18 Munoz passa Esteban e si prende la seconda piazza. -18 Leggero vantaggio per i primi sei. -18 Esteban è incollato alla sua ruota.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moto3, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Quiles subito in testa, Munoz prova a restare con lui

Notizie correlate

LIVE Moto3, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: duello per la vittoria tra Almansa e Quiles, Pini outCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11° giro/19 Almansa, che non ha mai vinto una gara in carriera, continua a guidare.

Leggi anche: LIVE Moto3, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Almansa vince in volata davanti a Quiles, italiani fuori dalla zona punti

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Sabato show a Jerez: alle 10.50 pole, Sprint alle 15 LIVE su Sky; LIVE Moto3, GP Spagna 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale; MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP, GP Spagna 2026: programma, orari, tv, streaming. Calendario 24-26 aprile a Jerez.

Diretta live GP Spagna Moto3 a JerezIl racconto in diretta del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di Moto3. Si corre sul Circuito di Jerez. Sono previsti 19 giri. Partenza alle 11.00 di domenica 26 aprile 2026 ... sport.virgilio.it

LIVE Moto3, GP Spagna 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto3 valida per il ... oasport.it

Kevin si prende la vittoria superando all'ultimo giro Niccolò (poi squalificato per irregolarità tecnica). Bianchi trionfa in Sportbike, Rizzi in Moto4, Perez domina in Moto3 - facebook.com facebook

Moto3, Maximo Quiles svetta anche in una FP2 bagnata a Jerez. Italiani protagonisti - x.com