LIVE Moto3 GP USA 2026 in DIRETTA | Pini recupera dopo un brutto start è in lizza per il podio

Da oasport.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Gran Premio degli Stati Uniti di Moto3, Pini ha recuperato diverse posizioni dopo un avvio difficile ed è ora in corsa per il podio. Nel corso della gara, Quiles ha sorpassato Perrone al quarto giro su quattordici, lasciando quest’ultimo con aria pulita dietro. La corsa prosegue con i piloti pronti a disputarsi le posizioni di testa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 414 Adesso Quiles ha passato anche Perrone ed ha aria pulita. Terzo Fernandez, quindi Carpe e Pini.   Giro 314 Quiles indiavolato si mette in scia di Carpe e lo passa. Un missile Maximo. Entra anche Fernandez sullo spagnolo, stava riuscendo anche il blitz di Pini. Giro 314 Perrone passa Carpe, Quiles rimane terzo. Pini segna tredici e nove e ora è in coda al gruppetto di testa.   Giro 214 Pini aggressivo, accompagna all’uscita O’Gorman che va leggermente lungo. Ora è quinto. Ora tocca avvicinarsi a Fernandez. Giro 214 Fernandez tenta di avvicinarsi a Quiles, Pini prova a sbarazzarsi di Esteban. Ha fretta Guido, sa che i primi possono scappare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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