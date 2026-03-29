Durante il Gran Premio degli Stati Uniti di Moto3, Pini ha recuperato diverse posizioni dopo un avvio difficile ed è ora in corsa per il podio. Nel corso della gara, Quiles ha sorpassato Perrone al quarto giro su quattordici, lasciando quest’ultimo con aria pulita dietro. La corsa prosegue con i piloti pronti a disputarsi le posizioni di testa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 414 Adesso Quiles ha passato anche Perrone ed ha aria pulita. Terzo Fernandez, quindi Carpe e Pini. Giro 314 Quiles indiavolato si mette in scia di Carpe e lo passa. Un missile Maximo. Entra anche Fernandez sullo spagnolo, stava riuscendo anche il blitz di Pini. Giro 314 Perrone passa Carpe, Quiles rimane terzo. Pini segna tredici e nove e ora è in coda al gruppetto di testa. Giro 214 Pini aggressivo, accompagna all’uscita O’Gorman che va leggermente lungo. Ora è quinto. Ora tocca avvicinarsi a Fernandez. Giro 214 Fernandez tenta di avvicinarsi a Quiles, Pini prova a sbarazzarsi di Esteban. Ha fretta Guido, sa che i primi possono scappare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moto3, GP USA 2026 in DIRETTA: Pini recupera dopo un brutto start, è in lizza per il podio

Articoli correlati

LIVE Moto3, GP USA 2026 in DIRETTA: Guido Pini per sbloccarsiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP delle Americhe, appuntamento numero tre...

Leggi anche: LIVE Moto3, GP USA 2026 in DIRETTA: Guido Pini per sbloccarsi, alle 19:00 si parte!

Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Moto3 GP USA 2026 in DIRETTA Pini...

Temi più discussi: MotoGP, gli orari del GP Usa (Austin) 2026: dove vedere pole, gara e Sprint Race; MotoGp, diretta tv e streaming Gp Usa: dove vederlo e a che ora; MotoGP GP Stati Uniti, dove vedere la gara di Austin: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP, GP USA 2026: orari tv italiani su TV8 e Sky e dove vedere qualifiche, sprint e gare a Austin.

LIVE Moto3, GP USA 2026 in DIRETTA: Guido Pini per sbloccarsiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP delle Americhe, appuntamento numero tre valido ... oasport.it

LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi svetta nel warm-up, Bagnaia fuori dalla top 5CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MARQUEZ PENALIZZATO LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 17.55 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport. oasport.it

Moto3, qualifiche GP Austin: Carpe in pole. 5° Pini, 13° Bertelle. GRIGLIA E HIGHLIGHTS #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #USGP #Moto3 x.com

ALONSO E CARPE CENTRANO LA POLE POSITION IN MOTO2 E MOTO3 AD AUSTIN La Moto2 è di David Alonso: pole position da record per il colombiano ad Austin davanti a Barry Baltus e Alonso Lopez, con Angel Piqueras quarto (anche se dovrà sconta - facebook.com facebook