Benvenuti alla cronaca in tempo reale della gara Moto3 del Gran Premio di Francia 2026, quinta tappa del Campionato del Mondo di Moto. La corsa si svolge sul circuito francese, con i piloti pronti a scendere in pista per conquistare punti e posizioni. La gara si preannuncia ricca di colpi di scena, con numerosi sorpassi e cambi di ritmo tra i concorrenti. Seguite con noi gli aggiornamenti più recenti dall'evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto3 valida per il Gran Premio di Francia 2026, quinta tappa del Motomondiale 2026. Sull’iconica pista di Le Mans, i giovani centauri andranno alla ricerca di punti pesanti, con Maximo Quiles seriamente intenzionato a proseguire la sua fuga. Tuttavia l’attuale leader in forza alla CFMOTO Gaviota Aspar Team dovrà fare i conti con uno scatenat o Adrian Fernandez (Leopard Racing), il quale ha strappato la pole position piazzandosi davanti all’ex rookie. La prima fila è completata da Joel Kelso (GRYD – MLav Racing), terzo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moto3, GP Francia 2026 in DIRETTA: gara che promette colpi di scena

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