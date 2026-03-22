LIVE Moto3 GP Brasile 2026 in DIRETTA | gara che promette sorprese

Oggi si svolge il secondo appuntamento del Motomondiale 2026 di Moto3 sul circuito di Goiania in Brasile. La gara è in corso e promette sorprese, attirando l'attenzione di appassionati e tifosi. La corsa si sta svolgendo tra numerosi piloti che si sfidano lungo il tracciato, offrendo un evento ricco di emozioni e colpi di scena. Gli spettatori seguono con attenzione ogni passaggio in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Brasile, appuntamento numero due valido per il Motomondiale 2026 di Moto3, in scena sul fascinoso quanto insidioso circuito di Goiania. Sarà una gara all’insegna dell’incognita, come spesso accade nella classe più leggera, messa a dura prova con un tracciato corto e non semplice da maneggiare. Ieri, dopo un’attesa estenuante dovuta alla voragine apertasi sul rettilineo della pista, a conquistare la pole position è stato Joel Esteban (LEVEL-UP-MTA), il quale ha preceduto di 0.206 Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), in prima fila insieme a Hakim Danish (AEON Credit – MT Helmets – MSI). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto3, GP Brasile 2026 in DIRETTA: gara che promette sorprese Articoli correlati LIVE Moto3, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Guido Pini cerca la rimontaBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto3. Leggi anche: LIVE Moto3, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Almansa comanda a Buriram, Pini in top-10 Tutto quello che riguarda LIVE Moto3 GP Brasile 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: Gran finale in Brasile: gara alle 19 su Sky; MotoGP GP Brasile, dove vedere la gara di Goiania: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; MotoGp, orari Gp Brasile: la sfida Aprilia-Ducati e l’incognita sul circuito | Dove vedere in tv e streaming (Sky, Now, TV8); MotoGP, GP Brasile 2026: programma, orari, tv, streaming. Circuito diverso dalla F1. LIVE Moto3, GP Brasile 2026 in DIRETTA: gara che promette sorpreseArticolo: MotoGP, Marc Marquez beffa Di Giannantonio e vince la Sprint in Brasile. Bezzecchi limita i danni, Bagnaia lontano Articolo: Moto3, Joel Esteban centra la pole a Goiânia. Tutti fuori dalla ... oasport.it Moto3, Esteban in pole nel GP Brasile: risultati e highlights delle qualiifche a GoianiaLe qualifiche in Moto3 restituiscono una griglia che non ti aspetti: Esteban, Perrone e il malese Danish occupano la prima fila. Indietro i big, con Pini sedicesimo. Bandiera rossa durante la sessione ... sport.sky.it Dopo la Sprint, sul circuito di Goiania, sono state disputate le qualifiche della Moto3 e ad aver avuto la meglio è stato Joel Esteban - facebook.com facebook Moto3, Esteban in pole nel GP Brasile: risultati e highlights delle qualiifche a Goiania #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #BrazilianGP #Moto3 x.com