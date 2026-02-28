LIVE Moto2 GP Thailandia 2026 in DIRETTA | Celestino Vietti vuol stupire gara incerta a Buriram

Oggi si tiene il primo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto2 in Thailandia, con la gara che si svolge a Buriram. Celestino Vietti cerca di impressionare sul circuito, mentre la competizione si presenta molto aperta e incerta. La corsa è seguita in diretta e gli appassionati sono pronti a scoprire come si evolveranno gli eventi.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto2. Sul circuito di Buriram, ci si aspetta una gara molto incerta in cui non sembra esserci un vero e proprio favorito. Un momento importante sarà la partenza, in una categoria in cui l'equilibrio regna sovrano su tutto. Senna Agius ha fatto saltare il banco nelle qualifiche. Si tratta della prima pole position in carriera nella categoria per il ventenne australiano del team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP, che si era comunque già messo in mostra nel 2025 vincendo due gare e ottenendo quattro podi. In un Q2 estremamente equilibrato e privo di giri perfetti, alla fine è stato sufficiente l'1:34. IL QUESITO SARANNO PROTAGONISTI Luca Boscoscuro ( SpeedRS Team ) ha scelto di schierare due piloti Italiani nel Mondiale Moto 2, il confermato Celestino Vietti e il rookie Luca Lunetta. Il pilota della VR46 Riders Academy viene da una stagione con