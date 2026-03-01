LIVE Moto2 GP Thailandia 2026 in DIRETTA | il via alle 7.15 italiane Vietti ci crede

Alle 7.15 italiane prende il via la diretta del GP Thailandia 2026 di Moto2 sul circuito di Buriram. La gara si preannuncia aperta e incerta, con diversi piloti che cercano di imporsi senza un chiaro favorito. Gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale e scoprire come si svolgerà questa competizione. La gara si svolge senza altre premesse se non la competizione stessa.

07.03 Senna Agius ha fatto saltare il banco nelle qualifiche. Si tratta della prima pole position in carriera nella categoria per il ventenne australiano del team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP, che si era comunque già messo in mostra nel 2025 vincendo due gare e ottenendo quattro podi. 07.00 Sul circuito di Buriram, ci si aspetta una gara molto incerta in cui non sembra esserci un vero e proprio favorito. Un momento importante sarà la partenza, in una categoria in cui l’equilibrio regna sovrano su tutto. 06.58 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto2. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto2. 🔗 Leggi su Oasport.it

Moto2, Senna Agius in pole position nel GP di Thailandia. Vietti in top5, male ArbolinoSenna Agius fa saltare il banco al Chang International Circuit e firma il miglior tempo assoluto nelle qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2026,...

