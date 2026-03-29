LIVE Moto2 GP USA 2026 in DIRETTA | Baltus davanti a tutti con un long lap da scontare

Durante il Gran Premio degli Stati Uniti 2026 di Moto2, Baltus si trova in testa alla corsa, ma dovrà scontare un long lap. David Alonso è stato penalizzato, portando a una modifica nella griglia di partenza. Vietti, dopo un errore, si è posizionato nuovamente in quinta posizione. La gara prosegue con aggiornamenti in tempo reale sulla classifica e le penalizzazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DAVID ALONSO PENALIZZATO: LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA -8 Ancora un errore per Vietti che torna quinto. -9 Agius passa Alonso, Vietti passa Guevara. -9 Vietti è quinto. -9 Agius è in terza piazza. -10 Baltus va in testa, Vietti sbaglia ancora. -10 Errore di Vietti che perde la posizione su Baltus. -10 Lopez davanti a tutti, secondo Vietti. 20.51 SEMAFORO VERDE!!! 20.49 Incredibile, cade Oncu. Nuovo giro di formazione. 20.47 Giro di formazione. 20.45 Apre la pit lane per un minuto. 20.45 La direzione gara punisce anche Baltus. Anche il belga dovrà scontare un long lap penalty. 20.43 Holgado dovrà scontare un long lap penalty per l’incidente causato in curva 1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto2, GP USA 2026 in DIRETTA: Baltus davanti a tutti con un long lap da scontare Articoli correlati LIVE Moto2, GP USA 2026 in DIRETTA: Alonso penalizzato, Baltus eredita la pole positionCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DAVID ALONSO PENALIZZATO: LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti... LIVE Moto2, GP USA 2026 in DIRETTA: tra poco al via la gara, Baltus eredita la pole di HolgadoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DAVID ALONSO PENALIZZATO: LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 20. Tutto quello che riguarda LIVE Moto2 GP USA 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: LIVE Moto2, GP USA 2026 in DIRETTA: Alonso penalizzato, Baltus eredita la pole position; MotoGP, gli orari del GP Usa (Austin) 2026: dove vedere pole, gara e Sprint Race; MotoGp, diretta tv e streaming Gp Usa: dove vederlo e a che ora; MotoGP GP Stati Uniti, dove vedere la gara di Austin: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now. LIVE Moto2, GP USA 2026 in DIRETTA: Alonso penalizzato, Baltus eredita la pole positionCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DAVID ALONSO PENALIZZATO: LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla ... oasport.it LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi svetta nel warm-up, Bagnaia fuori dalla top 5CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MARQUEZ PENALIZZATO LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 17.55 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport. oasport.it Terribile incidente in Moto2 e bandiera rossa a Miami: 7 piloti a terra - facebook.com facebook Moto2, qualifiche GP Austin: Alonso in pole, 5° Vietti, 14° Arbolino #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #USGP #Moto2 x.com