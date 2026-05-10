LIVE Moto2 GP Francia 2026 in DIRETTA | bandiera rossa! Gara interrotta per l’incidente di Navarro
Durante il GP di Francia 2026 di Moto2, la gara è stata interrotta a causa di un incidente che ha coinvolto Navarro, portando alla bandiera rossa. La corsa si è fermata con nove giri ancora da completare. È previsto che vengano assegnati tutti i punti previsti, anche se la durata della gara è stata ridotta. Gli spettatori sono rimasti in attesa di un aggiornamento per la ripresa delle gare.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30 Si ripartirà con nove giri ancora da disputare. Dovrebbe restare la totale assegnazione dei punti, con la durata della gara che quindi subisce un altra regressione. 12.28 Gli addetti ai lavori devono avere il tempo necessario di togliere dalla pista la moto di Navarro che è caduto proprio sul rettilineo finale. BANDIERA ROSSA!!! 414 Vietti ormai ha già ripreso il gruppo di testa e si mette alle spalle di Baltus. 314 Cade Navarro, mentre Celestino riduce il gap a 0.768 secondi. 214 Il gruppo di testa è abbastanza compatto, con Salac che si mette in seconda posizione infilando la staccata a Gonzalez.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
LIVE Moto2, GP USA 2026 in DIRETTA: brutta caduta dopo un giro, bandiera rossaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DAVID ALONSO PENALIZZATO: LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 20.
Leggi anche: LIVE Moto3, GP Brasile 2026 in DIRETTA: bandiera rossa! Si riparte con una mini-gara da 5 giri