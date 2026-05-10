LIVE Moto2 GP Francia 2026 in DIRETTA | bandiera rossa! Gara interrotta per l’incidente di Navarro

Durante il GP di Francia 2026 di Moto2, la gara è stata interrotta a causa di un incidente che ha coinvolto Navarro, portando alla bandiera rossa. La corsa si è fermata con nove giri ancora da completare. È previsto che vengano assegnati tutti i punti previsti, anche se la durata della gara è stata ridotta. Gli spettatori sono rimasti in attesa di un aggiornamento per la ripresa delle gare.

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