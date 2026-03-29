LIVE Moto2 GP USA 2026 in DIRETTA | brutta caduta dopo un giro bandiera rossa

Durante la gara di Moto2 al GP degli Stati Uniti del 2026 si è verificata una caduta dopo un solo giro, che ha portato alla sospensione della gara con bandiera rossa. Un pilota è stato penalizzato e la nuova griglia di partenza è stata annunciata alle 20:31. La sessione si è svolta in diretta, con aggiornamenti continui sulla situazione in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DAVID ALONSO PENALIZZATO: LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 20.31 Alle 20.35 italiane riaprirà la pit lane. 20.29 La “nuova” gara durerà dieci giri. 20.27 Si dovrebbe riprendere con la griglia completa. 20.26 Garcia nello stesso momento ha innescato un altro incidente. Tutto ciò ha causato un incredibile caos in curva 12. 20.23 Ferrandez ha completamente sbagliato l’impostazione di curva 12 prendendo in pieno altri cinque piloti. 20.23 Tutti i piloti sono coscienti. 20.22 Salac, Garcia, Munoz, Ferrandez, Veijer, Piqueras questi sembrano i primi piloti coinvolti. -15 BANDIERA ROSSA! -16 Salac innesca la caduta che coinvolge altri cinque piloti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto2, GP USA 2026 in DIRETTA: brutta caduta dopo un giro, bandiera rossa Articoli correlati Leggi anche: GP Austin, brutta caduta per Marquez: bandiera rossa in FP1 Leggi anche: LIVE Moto2, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: via al nuovo giro di ricognizione dopo la seconda sospensione Tutto quello che riguarda LIVE Moto2 GP USA 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: MotoGP, gli orari del GP Usa (Austin) 2026: dove vedere pole, gara e Sprint Race; LIVE Moto2, GP USA 2026 in DIRETTA: Arbolino cerca un podio; MotoGp, diretta tv e streaming Gp Usa: dove vederlo e a che ora; MotoGP GP Stati Uniti, dove vedere la gara di Austin: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now. LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi svetta nel warm-up, Bagnaia fuori dalla top 5CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MARQUEZ PENALIZZATO LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 17.55 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport. oasport.it LIVE Moto2, GP USA 2026 in DIRETTA: Alonso penalizzato, Baltus eredita la pole positionCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DAVID ALONSO PENALIZZATO: LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla ... oasport.it Disastro al primo giro della Moto2: ben 7 piloti coinvolti. Alberto Ferrandez nella staccata perde la moto e coinvolge Sergio Garcia, David Alonso, Dani Munoz, Collin Veijer, Filip Salac ed Angel Piqueras. Da verificare le condizioni di Piqueras ed Alonso. Cadu - facebook.com facebook Moto2, qualifiche GP Austin: Alonso in pole, 5° Vietti, 14° Arbolino #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #USGP #Moto2 x.com