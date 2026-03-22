LIVE Moto3 GP Brasile 2026 in DIRETTA | bandiera rossa! Si riparte con una mini-gara da 5 giri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 La bandiera rossa è scaturita da un incidente di Odgen, non sappiamo se è entrata ghiaia in pista. La pit lane apre alle 16:35. 16.29 Ancora non è noto l’orario di partenza. 16.28 Fervono i lavori ai box. Nel Team Leopard è mancata per un tratto la luce, momenti di panico tra i componenti della squadra. 16.27 Questa la classifica al momento della bandiera rossa: Máximo Quiles. Adrián Fernández. Valentín Perrone. Álvaro Carpe. Rico Salmela. Guido Pini. Marco Morelli. Hakim Danish. Veda Pratama. Brian Uriarte. Joel Kelso. Casey O’Gorman. Eddie O’Shea. Zen Mitani. Adrián Cruces. Matteo Bertelle. Ryusei Yamanaka. 🔗 Leggi su Oasport.it

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