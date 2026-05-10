LIVE Moto GP Francia Bagnaia in pole per la gara del GP Le Mans | orari tv su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

Alle 14 sul circuito di Le Mans si svolge la gara del GP Francia di MotoGP 2026, con i piloti pronti a scendere in pista. La sessione di qualifiche ha visto Bagnaia ottenere la pole position. La gara sarà trasmessa in diretta su TV8 e Sky, e sarà possibile seguirla anche in streaming. La competizione si svolge nel contesto del campionato mondiale di motociclismo.

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