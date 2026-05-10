LIVE Moto GP Francia Bagnaia in pole per la gara del GP Le Mans | orari tv su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming
Alle 14 sul circuito di Le Mans si svolge la gara del GP Francia di MotoGP 2026, con i piloti pronti a scendere in pista. La sessione di qualifiche ha visto Bagnaia ottenere la pole position. La gara sarà trasmessa in diretta su TV8 e Sky, e sarà possibile seguirla anche in streaming. La competizione si svolge nel contesto del campionato mondiale di motociclismo.
La diretta della gara del GP Francia della Motogp 2026: piloti in pista alle ore 14 sul circuito di Le Mans. Bagnaia in pole nella griglia di partenza. Le ultime news e gli aggiornamenti giro per giro su Fanpage.it.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
LIVE Moto GP oggi, Di Giannantonio in pole per la gara del GP Brasile: orari tv su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streamingLa diretta della gara del GP Brasile della Motogp 2026: piloti in pista alle ore 19 sul circuito di Goiana.
LIVE Moto GP oggi, Marc Marquez in pole per la gara del GP Spagna: orari tv su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streamingLa diretta della gara del GP Spagna della Motogp 2026: piloti in pista alle ore 14 sul circuito di Jerez.