Oggi si svolge la tappa del Giro di Romandia 2026, con una fuga in solitaria sul Mollendruz da parte di un ciclista italiano, mentre il team Red Bull impone il ritmo nel gruppo principale. La corsa è in diretta e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. Nella stessa giornata si corre anche l’evento Eschborn-Frankfurt, con inizio alle 14.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14.00 17.07 Damiano Caruso inizia a sognare. Il ragusano mantiene 1? di vantaggio sul gruppo e la lunga discesa potrebbe aiutarlo a tenere il gruppo a debita distanza. 17.06 Nessun attacco nel plotone, a questi corridori mancano circa 2 km al termine della salita. 17.03 Ancora 1? di vantaggio per Caruso, rimangono 3 km al termine della salita e sono quelli più semplici. 17.00 Ora c’è Roglic a dettare il passo nel gruppo, alla sua ruota c’è Pogacar. 16.59 Grande azione di Caruso che guadagna sui compagni di fuga e non perde terreno dal gruppo, mancano 4.5 km al termine della salita.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Caruso in solitaria sul Mollendruz, la Red Bull detta il passo nel gruppo

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