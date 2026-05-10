LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Magnier concede il bis Milan incassa la sconfitta
Oggi si corre una tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla gara. Durante la frazione, un corridore ha conquistato il suo secondo successo, mentre la squadra del favorito ha subito una sconfitta. Sono stati forniti aggiornamenti sulla classifica generale e sulle prestazioni dei partecipanti. La giornata si conclude con alcune pagelle dedicate ai protagonisti in corsa.
16.39 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.38 Domani giornata di riposo e rientro in Italia. Si riparte martedì 12 maggio con la quarta tappa: 138 km da Catanzaro a Cosenza. La volata non sarà scontata, con il Cozzo Tunino piazzato a metà frazione: 14,5 km al 5,9% di pendenza media e massima dell’11%. 16.34 Anche oggi Milan si è ritrovato senza compagni nel finale. Ve lo avevamo detto: la Lidl-Trek era avanti troppo presto a 8 km dall’arrivo. 16.33 L’Italia dunque resta a secco nelle prime tre tappe della Corsa Rosa. Vedremo se il trend potrà cambiare con il ritorno nel Bel Paese.🔗 Leggi su Oasport.it
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