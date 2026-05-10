LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Magnier concede il bis Milan incassa la sconfitta

Oggi si corre una tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla gara. Durante la frazione, un corridore ha conquistato il suo secondo successo, mentre la squadra del favorito ha subito una sconfitta. Sono stati forniti aggiornamenti sulla classifica generale e sulle prestazioni dei partecipanti. La giornata si conclude con alcune pagelle dedicate ai protagonisti in corsa.

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