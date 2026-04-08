LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | iniziata la terza frazione

Oggi si svolge la terza tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con la corsa in corso e la diretta disponibile. La fuga di tre corridori si è conclusa con il gruppo principale che non li ha lasciati andare. La corsa è iniziata questa mattina e prosegue con aggiornamenti in tempo reale. La Scheldeprijs si corre dalle 13.00 e i ciclisti sono ancora in movimento sulla strada.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13.00 14.02 Il gruppo però non lascia andare i tre fuggitivi. 13.59 Altro francese, arriva da dietro Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché). 13.56 Davanti si vede anche lo spagnolo Joan Bou (Caja Rural – Seguros RGA). 13.54 All’attacco il giovane francese Maxime Decomble (Groupama – FDJ United). 13.49 Subito multipli attacchi nel gruppo. 13.46 Si riparte dallo show messo in scena da Paul Seixas ieri: il diciannovenne francese ha vinto la seconda tappa consecutiva, praticamente ipotecando la classifica generale. 13.43 La frazione presenta un dislivello di poco inferiore ai tremila metri, ma non mancheranno comunque i saliscendi e le difficoltà. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la terza frazione Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la seconda frazione Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la cronometro! Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big; Giro dei Paesi Baschi | 1ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT. Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Basauri-Basauri: orari, percorso, favoriti. Seixas può lasciare ancora il segnoTerza tappa per il Giro dei Paesi Baschi che per ora parla una sola lingua, quella francese. Cambierà qualcosa nella frazione con partenza ed arrivo a ... oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita decisiva, il gruppo si avvicina alla fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.59 Non si vede Ayuso nelle prime posizioni del gruppo, il capitano dovrebbe essere Skjelmose. 16.56 Davanti, ... oasport.it Lo abbiamo ammirato alle Strade Bianche e stiamo vedendo cose egregie al Giro dei Paesi Baschi. Paul Seixas sta stupendo tutti. Il corridore francese della Decathlon a soli 19 anni studia da campione e mette in mostra qualità fuori dalla norma. Al Giro dei P - facebook.com facebook Giro dei Paesi Baschi 2026, la caduta di Mikel Landa è stata provocata dall’automobile del medico: “Lo hanno buttato fuori strada” x.com