Oggi si svolge la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con sette corridori in fuga e il gruppo che le tiene sotto controllo. La fuga vede coinvolti quattro ciclisti spagnoli, la nazione più rappresentata tra i fuggitivi. La corsa prosegue con la situazione attuale, mentre gli atleti cercano di guadagnare secondi importanti prima delle fasi decisive della gara. I tifosi seguono in diretta gli sviluppi della tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.31 La Spagna, con quattro corridori, è la nazione più rappresentata in fuga. 15.28 Superate le 2h di corsa. 15.25 Frank van den Broek (Team Picnic PostNL), Joan Bou (Caja Rural – Seguros RGA), Adrián Fajardo (Burgos Burpellet BH), Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) e Iker Mintegi (Euskaltel – Euskadi), Raúl García Pierna (Movistar Team) e Bruno Armirail (Team Visma Lease a Bike), vantaggio sul gruppo di 2?. 15.22 Media dei 40.5 kmh. 15.19 10 km all’inizio dell’ascesa di Zuarrarrate. 15.16 Meno di 100 km al traguardo. 15.13 Il gruppo continua ad essere tirato dalla Decathlon CMA CGM Team del leader Paul Seixas. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette davanti, il gruppo controlla

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette uomini al comando della garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:20 Bruno Armirail, in questo momento, sarebbe il nuovo leader della classifica generale.

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LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la fuga riprende vigoreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 Mancano oltre 2000 metri di dislivello da affrontare. 15.07 Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) è il ... oasport.it

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del ToroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi Baschi ... oasport.it

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