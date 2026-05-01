LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in sette davanti il gruppo controlla

Oggi si svolge la tappa di apertura del Giro di Romandia 2026, con sette corridori in fuga davanti al gruppo principale. La corsa è attualmente in corso e i ciclisti si stanno sfidando lungo il percorso, mentre il gruppo principale mantiene il controllo e si avvicina. La gara prosegue con attenzione da parte di tutte le forze in gara, che si preparano alle fasi successive. È possibile aggiornarsi in tempo reale sulla situazione e sullo sviluppo della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14.00 15.31 Damiano Caruso (Bahrain – Victorious), Josh Kench, Lorenzo Germani e Rèmy Rochas (Groupama – FDJ), Georg Steinhouser (EF Education – EasyPost), Sam Oomen (Lidl Trek) ed infine Steff Cras (Soudal Quick-Step) sono i sette al comando, gruppo a 2’20”. 15:28 Fuggitivi che affrontano ora qualche km in leggera salita. 15:25 100 chilometri all’arrivo della terza tappa del Giro di Romandia 2026. 15:22 Il gruppo tiene sotto controllo il margine dei battistrada, che si aggira sempre attorno ai 2’20”. 15:19 Terminato il primo lungo tratto pianeggiante. Ricominciano i saliscendi con brevissimi strappetti intervallati da piccole discese.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in sette davanti, il gruppo controlla Notizie correlate Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette davanti, il gruppo controlla Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette uomini in testa, gruppo a 3’30” Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro di Romandia 2026: tappe, favoriti e dove vederlo in diretta tv; Giro di Romandia, Pogacar trionfa in volata nella 2^ tappa: sesta vittoria in otto giorni di gara nel 2026. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 2’20 di margine per la fuga con Caruso e GermaniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14.00 15:06 Steff Cras richiede l'assistenza dell'ammiraglia ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Romandia 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it GIORNATA DA ATTACCHI Tappa 2 del Giro di Romandia: terreno perfetto per azioni da lontano. Tadej Pogacar favorito, ma gara apertissima Segui la gara in diretta su discovery+ e HBO Max facebook Giro di Romandia 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Terza Tappa: Orbe – Orbe (176,6 km) x.com