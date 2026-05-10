Oggi il Giro d’Italia 2026 si trova a circa 40 chilometri dal traguardo nella tappa in corso. Il gruppo principale sta recuperando sui fuggitivi, che sono rimasti in testa per buona parte della frazione. Manca poco al Red Bull KM, una delle ultime frazioni di corsa, che assegna premi in denaro ai primi tre ciclisti a passare. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre i corridori affrontano gli ultimi chilometri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 15.45 Mancano venti km al Red Bull KM, che assegna 6?, 4? e 2? ai primi tre che vi passeranno. 15.42 Tarozzi e Tonelli, in fuga oggi, sono stati compagni di squadra alla Bardiani. Il risultato migliore dei due è stata la doppietta nella prima tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2024, con l’attuale corridore della Polti che vinse tappa e maglia. I due erano riusciti a resistere al rientro del gruppo, firmando una storica doppietta per il team italiano. 15.39 40 km alla conclusione, 40? il vantaggio dei tre battistrada. 15.36 C’è curiosità su come sarà affrontato il Red Bull KM.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo in rimonta sui fuggitivi, 40 km al termine

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