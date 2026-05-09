LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo mette nel mirino i fuggitivi ai -60 km
Oggi il Giro d’Italia 2026 affronta una tappa caratterizzata da un percorso con numerosi saliscendi. A circa 60 chilometri dal traguardo, il gruppo si sta concentrando sui fuggitivi, che continuano a mantenere un vantaggio. La corsa procede con continui tentativi di recupero da parte dei favoriti, mentre la classifica generale si aggiorna di conseguenza. La gara è in pieno svolgimento e le posizioni sono ancora tutte da definire.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15:23 Tratto con numerosi saliscendi in cui il gruppo torna a recuperare. Gap che si riduce ad 1’40”. 15:20 La pioggia insiste lungo le strade della seconda tappa del Giro d’Italia. Siamo a 65 km dall’arrivo. 15:18 Continua l’azione di Mastri e Sevilla. Il tandem del Team Polti VisitMalta conserva 2 minuti di vantaggio sul gruppo maglia rosa. 15:15 Dopo 4 ore di corsa la media si assesta sui 38 kmh. Non siamo più abituati a medie inferiori ai 40 kmh, ma i corridori saggiamente non hanno voluto correre rischi in discesa. 15:12 70 chilometri all’arrivo della seconda delle tre tappe bulgare che inaugurano il Giro d’Italia 2026.🔗 Leggi su Oasport.it
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