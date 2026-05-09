LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo mette nel mirino i fuggitivi ai -60 km

Oggi il Giro d’Italia 2026 affronta una tappa caratterizzata da un percorso con numerosi saliscendi. A circa 60 chilometri dal traguardo, il gruppo si sta concentrando sui fuggitivi, che continuano a mantenere un vantaggio. La corsa procede con continui tentativi di recupero da parte dei favoriti, mentre la classifica generale si aggiorna di conseguenza. La gara è in pieno svolgimento e le posizioni sono ancora tutte da definire.

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