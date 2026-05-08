LIVE Musetti-Mpetshi Perricard ATP Roma 2026 in DIRETTA | in campo Cocciaretto poi sarà il turno dell’azzurro

Alle ore 20.08, gli appassionati di tennis sono invitati a seguire la diretta live dell’incontro tra Musetti e Mpetshi Perricard durante l’ATP Roma 2026. Prima dell’inizio del match dell’azzurro, si svolge l’incontro di Cocciaretto. La partita tra Musetti e il suo avversario è prevista a breve, e gli aggiornamenti saranno disponibili in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.08 Buona sera amici di OA Sport, manca sempre meno all’ingresso in campo di Musetti. La giornata sul Campo Centrale del Foro Italico è iniziata con la vittoria di Swiatek per 2-1 su McNally, mentre Zverev ha superato Altmeier per 2.0. Da pochissimo, è terminato il terzo incontro con Prizmic che ha vinto per 2-1 contro Novak Djokovic, che per la prima volta perde subito a Roma. Adesso scenderà in campo Cocciaretto per sfidare Emma Navarro, poi il toscano. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Musetti e il francese Giovanni Mpetshi Perricard, valido per il secondo turno dell’ ATP di Roma, ultimo Masters 1000 sulla terra battuta prima del grande evento parigino del Rolland Garros, secondo Slam stagionale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in campo Cocciaretto, poi sarà il turno dell’azzurro Notizie correlate LIVE Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Roma 2026 in DIRETTA: va disinnescato il servizio del franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo... Dove vedere in tv Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti si appresta a fare il proprio debutto agli Internazionali d’Italia 2026: dopo aver goduto di un bye al primo turno, il tennista... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Roma 2026 in DIRETTA: va disinnescato il servizio del francese; Live Lorenzo Musetti - Giovanni Mpetshi Perricard - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/05/2026; Da Djokovic a Musetti, un venerdì da perderci la testa; Diretta Musetti - Mpetshi Perricard (Internazionali BNL d'Italia). Dove vedere in tv Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti si appresta a fare il proprio debutto agli Internazionali d'Italia 2026: dopo aver goduto di un bye al primo turno, il tennista toscano ... oasport.it LIVE Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Roma 2026 in DIRETTA: esordio contro il bombardiere franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo ... oasport.it GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI A ROMA venerdì 8 Il Foro Italico si accende con il secondo turno maschile e il tabellone femminile. Oggi i riflettori sono tutti per il debutto serale di Musetti sul Centrale contro Mpetshi Perricard, insieme alle sfide di Darderi e - facebook.com facebook Questa sera non prendete impegni Su Tv8 vi aspettano gli Internazionali BNL d’Italia Dalle 20:30 non perdetevi la sfida LIVE tra Lorenzo Musetti e Giovanni Mpetshi Perricard. x.com