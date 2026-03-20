LIVE Berrettini-Bublik ATP Miami 2026 in DIRETTA | Paul vince il primo su Mannarino manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro

Al torneo ATP di Miami 2026, il match tra Paul e Mannarino è in corso e si sta svolgendo in diretta. Paul ha vinto il primo set con un punteggio di 6-2, mantenendo il vantaggio anche nel secondo parziale e conservando il servizio. Manca poco all’ingresso in campo dell’italiano, che attualmente osserva l’andamento del confronto.

21.37 Paul ha vinto il primo set per 6-2 contro Mannarino, lo statunitense è partito bene anche nel secondo parziale mantenendo il suo turno di servizio. Manca poco al match di Berrettini. 20.41 Termina il primo match, con Sakamoto che ha battuto 2-1 (6-4, 3-6, 7-6) lo statunitense Kovacevic. In campo tra poco Paul e Mannarino, successivamente toccherà a Berrettini e Bublik. 16.20 Piove a Miami, dunque il programma di giornata subirà degli inevitabili slittamenti. Bisognerà attendere che la perturbazione passi per poi iniziare effettivamente con gli incontri previsti. Per quanto riguarda Bublik, il giocoliere kazako ha saltato il primo turno grazie al bye, essendo la decima testa di serie del torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: Paul vince il primo su Mannarino, manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro Articoli correlati Leggi anche: LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: attesa per l’azzurro, in campo Paul e Mannarino Leggi anche: LIVE Musetti-Wong, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro Contenuti e approfondimenti su LIVE Berrettini Bublik ATP Miami 2026... Temi più discussi: Alexander Bublik - Matteo Berrettini Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; Alexander Bublik v Matteo Berrettini (20/03/2026); Berrettini parte bene, Bellucci subito eliminato; Berrettini vince al debutto a Miami: ora la super sfida con Bublik. LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: attesa per l’azzurro, in campo Paul e MannarinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.41 Termina il primo match, con Sakamoto che ha battuto 2-1 (6-4, 3-6, 7-6) lo statunitense Kovacevic. In ... oasport.it Berrettini diretta Masters 1000 Miami: in campo anche Paolini. Tennis oggi, segui LIVEMatteo sfida Bublik al secondo turno sul cemento della Florida, mentre Jasmine debutta contro Townsend nel torneo femminile: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it #Berrettini si regala... #Bublik x.com GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI venerdì 20 Ore 18:00 Arnaldi vs Shevschenko Ore 18:00 Paolini vs Townsend Ore 18:30 Cocciaretto vs Gauff Ore 19:00 Berrettini vs Bublik Ore 19:30 Cobolli vs Collignon Ore 00:00 Darderi vs L - facebook.com facebook