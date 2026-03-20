LIVE Berrettini-Bublik ATP Miami 2026 in DIRETTA | Paul vince il primo su Mannarino manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro

Da oasport.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Miami 2026, il match tra Paul e Mannarino è in corso e si sta svolgendo in diretta. Paul ha vinto il primo set con un punteggio di 6-2, mantenendo il vantaggio anche nel secondo parziale e conservando il servizio. Manca poco all’ingresso in campo dell’italiano, che attualmente osserva l’andamento del confronto.

21.37 Paul ha vinto il primo set per 6-2 contro Mannarino, lo statunitense è partito bene anche nel secondo parziale mantenendo il suo turno di servizio. Manca poco al match di Berrettini. 20.41 Termina il primo match, con Sakamoto che ha battuto 2-1 (6-4, 3-6, 7-6) lo statunitense Kovacevic. In campo tra poco Paul e Mannarino, successivamente toccherà a Berrettini e Bublik. 16.20 Piove a Miami, dunque il programma di giornata subirà degli inevitabili slittamenti. Bisognerà attendere che la perturbazione passi per poi iniziare effettivamente con gli incontri previsti. Per quanto riguarda Bublik, il giocoliere kazako ha saltato il primo turno grazie al bye, essendo la decima testa di serie del torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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