Benvenuti alla diretta di oggi dedicata alla partita tra Darderi e Paul, valida per il torneo ATP di Roma 2026. La sfida si svolge sui campi della capitale italiana e vede in campo due tennisti con obiettivi diversi, pronti a confrontarsi. Seguiremo passo dopo passo l’andamento del match, aggiornando sui punti e le eventuali situazioni di gioco più rilevanti. Restate con noi per tutte le informazioni in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Luciano Darderi e lo statunitense Tommy Paul, valido per il terzo turno dell’ ATP di Roma, ultimo Masters 1000 sulla terra battuta prima del grande evento Slam del Rolland Garros di Parigi. L’italo-argentino ha raggiunto i sedicesimi di finale della competizione di casa dopo aver battuto al secondo turno il tedesco Hanfmann con un netto 2-0 (6-4, 6-4) che ha convinto gli spettatori del Foro Italico e quelli a casa, mentre lo statunitense ha superato abilmente, sempre 2-0 (6-4, 6-2) l’australiano Vukic. In caso di vittoria, Darderi se la vedrà con uno tra il belga Blockx e il tedesco Zverev.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Paul, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro confida in una partita alla pari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

LIVE Darderi-Cerundolo 2-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro prova a entrare in partitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11.

LIVE Darderi-Hanfmann, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:28 Partita che è stata finale ATP in quel di Buenos Aires in questa stagione, con la vittoria di Darderi...