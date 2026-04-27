LIVE Darderi-Cerundolo 2-5 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro prova a entrare in partita

Durante la partita tra Darderi e Cerundolo, il punteggio attuale è 2-5 in favore di Cerundolo. La partita si sta svolgendo nell’ambito dell’ATP Madrid 2026, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. Nel corso del match, si è verificato un punto in cui il rovescio di Darderi è volato fuori, con il punteggio che si muove sul 0-15. Contestualmente, si sta giocando anche il match tra Cobolli e Vallejo, con il secondo game iniziato alle 11.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11.00) 0-15 Vola via il rovescio di Darderi. 2-5 Chiude con un dritto in avanzamento l’argentino. A-40 Splendido dritto incrociato all’incrocio delle righe di Cerundolo. 40-40 Lungo il dritto lungolinea dell’argentino 40-30 In rete il rovescio di Cerundolo. 40-15 Lungo il dritto di Cerundolo. 40-0 Cerundolo chiude con una volée a pochi centimetri dalla rete, con la pallina che addirittura torna nel suo campo. 30-0 Lungo il rovescio dell’azzurro. 15-0 Lunga la risposta di dritto di Darderi. 2-4 Vola via la risposta di dritto di Cerundolo, game facile per Darderi al servizio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Cerundolo 2-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro prova a entrare in partita Notizie correlate LIVE Darderi-Cerundolo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: terminato anche il secondo doppio, alle 15.00 in campo l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11. LIVE Darderi-Cerundolo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: concluso il primo doppio, l’azzurro in campo non prima delle ore 15.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dove vedere in tv Darderi-Cerundolo oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Super Italia! Darderi e Cobolli accedono al 3° turno; Cobolli e Darderi non sbagliano: sono al 3° turno; Darderi-Cerundolo ATP Madrid 2026: Orario, dove vederla in TV e streaming. LIVE Darderi-Cerundolo 0-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’argentino tiene il servizio in aperturaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11.00) 14.11 In un match tiratissimo a spuntarla è la coppia ... oasport.it Darderi-Cerundolo, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingLuciano Darderi torna in campo lunedì 27 aprile per sfidare l'argentino Francisco Cerundolo nei sedicesimi di finale del Madrid Open 2026, quarto Masters ... oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Madrid lunedì 27 Ore 12:30 Bolelli-Vavassori Vs Andreozzi-Guinard Ore 15:00 Darderi vs Cerundolo Ore 18:00 Cobolli vs Vallejo Forza ragazzi! Bentornato Simone. Non servono grandi parole, conta solo vederti - facebook.com facebook Tennis: Madrid, Darderi batte Juan Manuel Cerundolo e va agli ottavi x.com