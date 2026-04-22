LIVE Berrettini-Prizmic 3-6 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il croato vince il primo set azzurro costretto alla rimonta

Al torneo di Madrid, il giocatore croato ha vinto il primo set contro l’azzurro con il punteggio di 6-3. L’atleta italiano sta cercando di recuperare nel secondo set, che si sta disputando in questo momento. La partita si può seguire in diretta, con aggiornamenti che arrivano in tempo reale. Oggi sono in programma anche altri incontri, tra cui quelli di cinà, moller, sonego e lajovic.

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