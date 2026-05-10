LIVE Darderi-Paul 3-6 6-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro rimonta e manda il match al terzo set!

Nel match di oggi a Roma, l’azzurro ha vinto il secondo set contro l’avversario, dopo aver perso il primo. La partita si svolge sotto la pioggia, con la condizione di gioco che si fa difficile. Al momento, il tennista ha ripreso a giocare, ma ci sono incertezza sulla possibilità di proseguire a causa delle condizioni climatiche. La partita è in corso e l’attenzione rimane alta.

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