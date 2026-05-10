LIVE Darderi-Paul 3-6 6-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro rimonta e manda il match al terzo set!
Nel match di oggi a Roma, l’azzurro ha vinto il secondo set contro l’avversario, dopo aver perso il primo. La partita si svolge sotto la pioggia, con la condizione di gioco che si fa difficile. Al momento, il tennista ha ripreso a giocare, ma ci sono incertezza sulla possibilità di proseguire a causa delle condizioni climatiche. La partita è in corso e l’attenzione rimane alta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.51 Paul torna in campo, mentre ci sono dubbi sulla possibilità di continuare o no: la pioggia inizia ad essere forte. 19.50 Nel frattempo, sul Campo Centrale, ad anticipare il match tra Arnaldi e Jodar c’è Cocciaretto sotto 1-6, 0-2 contro Iga Swiatek: l’impresa per Elisabetta era già titanica prima dell’inizio dell’incontro, e adesso è ancora più dura. 19.49 Rientra anche Darderi, mentre sul Foro Italico ha iniziato a piovere leggermente: il match probabilmente non sarà interrotto vista la pochissima violenza della pioggia. 19.48 Paul è rientrato negli spogliatoi per usufruire del toilette break, probabilmente lo statunitense ha bisogno di una rinfrescata dopo che dal suo vantaggio per 0-1 si è trovato continuamente sotto attacco dall’azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE Darderi-Paul 3-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: lo statunitense vince il primo set, azzurro costretto alla rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Che recupero in cross di Paul che rende complicatissimo il dritto di Luciano, che infatti va in rete.
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