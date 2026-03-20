LIVE Berrettini-Bublik ATP Miami 2026 in DIRETTA | Paul e Mannarino al terzo set si allunga l’attesa per l’azzurro

Al torneo ATP di Miami del 2026, il match tra Berrettini e Bublik è in corso e viene trasmesso in diretta. Attualmente, Paul e Mannarino sono al terzo set, con quest'ultimo che ha vinto il secondo parziale con il punteggio di 2-6, prolungando l’attesa per l’azzurro. La partita prosegue con aggiornamenti in tempo reale disponibili sulla piattaforma dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.08 Arriva la risposta di Mannarino che risponde allo statunitense vincendo 2-6 il secondo set. Scopriremo il vincitore di questa sfida solo dopo il terzo set, si allunga l’attesa per Berrettini. 21.37 Paul ha vinto il primo set per 6-2 contro Mannarino, lo statunitense è partito bene anche nel secondo parziale mantenendo il suo turno di servizio. Manca poco al match di Berrettini. 20.41 Termina il primo match, con Sakamoto che ha battuto 2-1 (6-4, 3-6, 7-6) lo statunitense Kovacevic. In campo tra poco Paul e Mannarino, successivamente toccherà a Berrettini e Bublik. 16.20 Piove a Miami, dunque il programma di giornata subirà degli inevitabili slittamenti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: Paul e Mannarino al terzo set, si allunga l’attesa per l’azzurro Articoli correlati Leggi anche: LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: attesa per l’azzurro, in campo Paul e Mannarino Leggi anche: LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: Paul vince il primo su Mannarino, manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro Una raccolta di contenuti su LIVE Berrettini Bublik ATP Miami 2026... Temi più discussi: Alexander Bublik - Matteo Berrettini Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; Alexander Bublik v Matteo Berrettini (20/03/2026); Berrettini parte bene, Bellucci subito eliminato; Berrettini vince al debutto a Miami: ora la super sfida con Bublik. LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: Paul avanti su Mannarino, continua l’attesa per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.37 Paul ha vinto il primo set per 6-2 contro Mannarino, lo statunitense è partito bene anche nel secondo ... oasport.it ATP Miami, Berrettini aspetta Bublik: Attualmente è uno dei più forti, sarà una battagliaTennis - Interviste | Bublik è nel suo momento migliore, ma io so come tornare ad alti livelli - dichiara l'azzurro -. Io non credo di aver mai fatto un servizio da sotto, mentre a lui piace tanto fa ... ubitennis.com #Berrettini si regala... #Bublik x.com GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI venerdì 20 Ore 18:00 Arnaldi vs Shevschenko Ore 18:00 Paolini vs Townsend Ore 18:30 Cocciaretto vs Gauff Ore 19:00 Berrettini vs Bublik Ore 19:30 Cobolli vs Collignon Ore 00:00 Darderi vs L - facebook.com facebook