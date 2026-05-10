LIVE Darderi-Paul 3-6 6-3 6-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro vola agli ottavi dopo una rimonta pazzesca!

Un giovane tennista italiano ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale dell’ATP Roma 2026 in seguito a una vittoria in tre set contro un avversario straniero. Dopo aver perso il primo parziale, ha rimontato e vinto i successivi due set con punteggi di 6-3 e 6-2. La partita si è conclusa alle 20.30, con il tennista che ha festeggiato il passaggio del turno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui