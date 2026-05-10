LIVE Darderi-Paul 3-6 6-3 6-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro vola agli ottavi dopo una rimonta pazzesca!
Un giovane tennista italiano ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale dell’ATP Roma 2026 in seguito a una vittoria in tre set contro un avversario straniero. Dopo aver perso il primo parziale, ha rimontato e vinto i successivi due set con punteggi di 6-3 e 6-2. La partita si è conclusa alle 20.30, con il tennista che ha festeggiato il passaggio del turno.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30 L’azzurro quindi si regala gli ottavi di finale senza pressioni contro Zverev sul Campo Centrale il prossimo martedì 12, con l’orario ancora da definire, e lo fa servendo con il 64% di prime palle in campo che al 67% hanno portato un punto nella tasca dell’italiano. Con la seconda conquista il 68% dei punti. Per quanto riguarda Paul, il servizio è entrato al 56% con la prima, portando a casa solo il 56% dei punti: stessa cosa per la seconda. 20.28 Darderi, dal 3-6 0-1 a favore di Paul, ha giocato un match pazzesco costringendo lo statunitense ha giocare sempre almeno una palla break sul proprio servizio.🔗 Leggi su Oasport.it
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