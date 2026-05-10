LIVE Darderi-Paul 3-6 6-3 4-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | resiste il doppio break l’azzurro è ad un passo dalla rimonta!

Al torneo ATP di Roma, il match tra Darderi e Paul prosegue con Darderi che si trova a un punto dalla rimonta. Dopo aver perso il primo set 3-6, l’azzurro ha vinto il secondo 6-3 e ora si trova in vantaggio nel terzo parziale con un break. In questa fase, Darderi ha risposto al servizio dell’avversario con un punto di 15-15, anche se la risposta con il dritto non è stata perfetta.

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