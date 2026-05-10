LIVE Darderi-Paul 3-6 6-3 4-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | resiste il doppio break l’azzurro è ad un passo dalla rimonta!
Al torneo ATP di Roma, il match tra Darderi e Paul prosegue con Darderi che si trova a un punto dalla rimonta. Dopo aver perso il primo set 3-6, l’azzurro ha vinto il secondo 6-3 e ora si trova in vantaggio nel terzo parziale con un break. In questa fase, Darderi ha risposto al servizio dell’avversario con un punto di 15-15, anche se la risposta con il dritto non è stata perfetta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Esce la risposta di Darderi, che poteva fare meglio con il dritto. 15-0 Si ferma sul nastro il possibile vincente di rovescio lungolinea. Seconda palla. 5-1 GAME DARDERI! Non trema l’azzurro che con il servizio vincente porta a casa un turno di battuta importantissimo! Seconda palla. 40-15 Altro ace!! 30-15 Ace esterno dell’italo-argentino. 15-15 Primo errore di Lucio dopo secoli. Esce il rovescio a pochi passi dalla rete. 15-0 Altra palla corta perfetta di Darderi, è la quarta che gioca ottimamente in questo terzo set. Seconda palla. 4-1 GAME PAUL. Lo statunitense interrompe la striscia di nove game persi consecutivamente, esce il rovescio lungolinea di Darderi.🔗 Leggi su Oasport.it
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