LIVE Darderi-Paul 3-6 2-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | lo statunitense si salva ancora l’azzurro ci crede!

Nel torneo ATP di Roma, l'incontro tra Darderi e Paul prosegue con il punteggio di 3-6, 2-3. Lo statunitense si è salvato da una situazione complicata, mentre l’azzurro continua a spingere con determinazione. Il match è in corso e i punti vengono aggiornati in tempo reale, con l’ultimo scambio che ha visto il rovescio di Paul finire in rete.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda! 30-30 In rete il rovescio dello statunitense. Ancora seconda. 30-15 Volée alta vincente di Paul. Seconda da sfruttare. 15-15 Lucio si apre il campo con il dritto lungolinea, e costringe Paul a mandare la difesa in rete. Seconda palla. 15-0 Serve and volley di Paul. 2-3 GAME DARDERI! Altro ottimo turno in battuta per l’azzurro che continua a sperare nel break. 40-15 Volée alta in salto di Lucio! Ancora seconda. 30-15 Il nastro rende comodo il vincente di rovescio di Darderi. 15-15 Palla corta confusa e inutile di Luciano, che deve resettare dopo questo punto. Seconda palla. 15-0 Ottima volée in allungo di Darderi che rende impossibile la difesa di Paul.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Paul 3-6 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: lo statunitense si salva ancora, l’azzurro ci crede! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Darderi-Paul 3-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: lo statunitense vince il primo set, azzurro costretto alla rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Che recupero in cross di Paul che rende complicatissimo il dritto di Luciano, che infatti va in rete. LIVE Darderi-Paul 0-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il match inizia sul servizio statunitenseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ottimo dritto lungolinea, in rete la difesa di Paul. Argomenti più discussi: Live Tommy Paul - Luciano Darderi - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 10/05/2026; LIVE Darderi-Hanfmann 6-4, 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro comodamente al 3° turno; Come cambia il ranking Atp dopo il Madrid Open; Diretta Paul - Darderi (Internazionali BNL d'Italia).